8月17日星座運勢 巨蟹驚喜不斷 摩羯稱心如意

今天各星座運勢 如何？巨蟹座驚喜不斷…

牡羊座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決。得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意。易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群愈多的地方反而愈不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

走自己的路，其他的就讓別人去說吧。

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

驚喜不斷。

整體運：★★★★☆

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止。千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係。今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘。今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象。心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

與伴侶互動應用心。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

別人說好不等於適合自己。

整體運：★☆☆☆☆

投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗。工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作。學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實。在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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