8月17日星座運勢 巨蟹驚喜不斷 摩羯稱心如意
今天各星座運勢如何？巨蟹座驚喜不斷…
牡羊座
今天你的疑心病太重。
整體運：★★★☆☆
對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決。得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意。易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
從不同的角度思考，你會有更多新發現。
整體運：★★★★☆
有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群愈多的地方反而愈不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
走自己的路，其他的就讓別人去說吧。
整體運：★★★☆☆
今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
驚喜不斷。
整體運：★★★★☆
對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
朋友就是你的開心字典。
整體運：★★☆☆☆
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
有意見的話與別人當面談清楚。
整體運：★★★☆☆
單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止。千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係。今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
整體運：★★★☆☆
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
別把情緒帶到工作中。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘。今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象。心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
與伴侶互動應用心。
整體運：★★☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。
整體運：★★★★★
異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
水瓶座
別人說好不等於適合自己。
整體運：★☆☆☆☆
投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗。工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作。學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實。在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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今天整體運勢最亮眼的是摩羯座，獲得5顆星，無論感情、工作或財運都相當順利，特別適合把握人際互動與短線投資機會。 巨蟹座原本對感情不抱太大希望，卻出現峰迴路轉的好消息；工作上也可能獲得上司嘉獎，投資則適合穩紮穩打，整體表現全面上揚。 牡羊、天蠍、射手與水瓶都被提醒要留意情緒與溝通，避免疑心過重、發火或把工作壓力帶入關係中，否則容易影響感情、合作與工作表現。
精華 FAQ
今天整體運勢最亮眼的是摩羯座，獲得5顆星，無論感情、工作或財運都相當順利，特別適合把握人際互動與短線投資機會。
巨蟹座原本對感情不抱太大希望，卻出現峰迴路轉的好消息；工作上也可能獲得上司嘉獎，投資則適合穩紮穩打，整體表現全面上揚。
牡羊、天蠍、射手與水瓶都被提醒要留意情緒與溝通，避免疑心過重、發火或把工作壓力帶入關係中，否則容易影響感情、合作與工作表現。
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