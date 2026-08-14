8月14日星座運勢 金牛天降幸運 處女收穫豐富
牡羊座
感情不會因時空而轉淡。
整體運：★★★☆☆
分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
有一種幸運從天而降的感覺。
整體運：★★★★☆
有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
情緒時好時壞。
整體運：★☆☆☆☆
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計畫。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
克制衝動的脾氣。
整體運：★★☆☆☆
工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
收穫豐富的一天。
整體運：★★★★★
從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
想法頗多，創意無限。
整體運：★★★☆☆
若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計畫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
很有想法、收穫頗多的一天。
整體運：★★★★☆
愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
宜處理精密、需要耐心的事情。
整體運：★★★☆☆
今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
整體運：★★★☆☆
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
遇事別猶豫，需冷靜果敢。
整體運：★★☆☆☆
關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
易心想事成的一天。
整體運：★★★★☆
適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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處女座整體運勢拿下5顆星，表現最突出，不論感情、財富或事業都有明顯收穫；其中短期投資收益佳，業務談判成功率也相當高。 金牛座有幸運從天而降的感覺，可能收到禮物或邀請而帶來桃花，宴請也有機會促成姻緣；同時財路轉開，投資較易見到回報。 巨蟹座與獅子座都要特別留意情緒和互動，前者容易因小事起衝突、影響工作與理財；後者則要克制衝動，避免與同事和伴侶產生摩擦。
精華 FAQ
處女座整體運勢拿下5顆星，表現最突出，不論感情、財富或事業都有明顯收穫；其中短期投資收益佳，業務談判成功率也相當高。
金牛座有幸運從天而降的感覺，可能收到禮物或邀請而帶來桃花，宴請也有機會促成姻緣；同時財路轉開，投資較易見到回報。
巨蟹座與獅子座都要特別留意情緒和互動，前者容易因小事起衝突、影響工作與理財；後者則要克制衝動，避免與同事和伴侶產生摩擦。
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