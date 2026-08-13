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8月13日星座運勢 水瓶多愁善感 處女追求效率

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牡羊座　時機不錯，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座　運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座　真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座　工作熱情有待提高。

整體運：★★☆☆☆

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座　盡職盡責，做好本分。

整體運：★★★★☆

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

處女座　追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座　運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座　心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座　受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座　一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座　多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座　對愛應多一分包容和珍惜。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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精華 FAQ

  • 牡羊座、天蠍座與摩羯座表現最強，其中天蠍整體運達5顆星，牡羊與摩羯也有4顆星，適合把握工作、投資與感情上的機會。

  • 金牛座運勢偏弱，容易心情低落且工作保守；水瓶座則多愁善感，容易觸景生情、對伴侶敷衍。兩者都要注意情緒管理與人際互動。

  • 感情上強調主動與包容，雙子與牡羊有機會加溫關係；工作上處女與天蠍可望有好表現；財運方面牡羊、獅子、天蠍與射手較佳，但仍需理性判斷。

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