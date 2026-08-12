8月12日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯戀情升溫

牡羊座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

整體運：★★★★★

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

今天頭腦敏銳，做事條理分明。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

財運不錯，有機會賺取異性財。

整體運：★★★★☆

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計畫得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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