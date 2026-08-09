8月9日星座運勢 天秤戀愛指數高 摩羯貴人助力強
牡羊座
想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
藉助第三方的力量，愛情會更順利。
整體運：★★★★★
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
歡歡喜喜的過一天。
整體運：★★★☆☆
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
人緣頗旺的一天。
整體運：★★★★☆
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
記得把自己的嘴看緊。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
前方困難不是很大。
整體運：★★★★☆
今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
人與人的關係可得到改善。
整體運：★★★★☆
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★☆
單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
貴人助力強，很多事情都能化險為夷。
整體運：★★★★☆
平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
今天是展現口才的一天。
整體運：★★★★☆
愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
易與人產生意見不合。
整體運：★★★★☆
已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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天秤座今天戀愛指數最高，愛情運達5顆星，與戀人之間的感情有望進一步發展，整體運勢也不錯，適合把握互動與溝通的機會。 摩羯座貴人助力最強，平日累積的人脈今天可見回報，即使遇到突發變故也多能獲得幫助，下午運勢更旺，財運與舊情機會都不差。 雙子座整體運最佳，適合透過朋友牽線促進感情；獅子座人緣旺，適合拓展聯繫；處女座則要管好言行，商務洽談與異性互動都頗有機會。
精華 FAQ
天秤座今天戀愛指數最高，愛情運達5顆星，與戀人之間的感情有望進一步發展，整體運勢也不錯，適合把握互動與溝通的機會。
摩羯座貴人助力最強，平日累積的人脈今天可見回報，即使遇到突發變故也多能獲得幫助，下午運勢更旺，財運與舊情機會都不差。
雙子座整體運最佳，適合透過朋友牽線促進感情；獅子座人緣旺，適合拓展聯繫；處女座則要管好言行，商務洽談與異性互動都頗有機會。
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