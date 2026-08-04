8月4日星座運勢 牡羊情緒煩躁 天蠍財運特旺
牡羊座
今天的情緒不太好。
整體運：★★★☆☆
工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。
整體運：★★★★☆
會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
時而有退出的想法。
整體運：★★★☆☆
不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
總運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
學會調整心情，忌負面思考。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
直覺敏感，投資上表現出色的一天。
整體運：★★★★☆
財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
計較太多只會讓自己活得很累。
整體運：★★☆☆☆
今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
應該從不同角度去思考問題。
整體運：★★★★☆
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
努力維持好人際關係。
整體運：★★★☆☆
不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
交際能力對於你的成功具有重要作用。
整體運：★★★★★
今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
天蠍座財運最旺，整體投資判斷也最亮眼，適合花時間研究理財與升值潛力產品，有機會挖到高報酬標的，帶來較豐厚的利潤空間。 牡羊座工作容易陷入混亂，情緒也偏煩躁，還可能因用腦過度而頭疼腦脹；建議下班後多陪伴另一半，並讓大腦適度休息，避免狀態持續惡化。 雙魚座整體運最佳，除了口頭表達與談判能力突出，對業務洽談很有助益，也容易因雄辯滔滔而受異性欣賞；但仍要注意飲食衛生，避免感染病毒。
精華 FAQ
天蠍座財運最旺，整體投資判斷也最亮眼，適合花時間研究理財與升值潛力產品，有機會挖到高報酬標的，帶來較豐厚的利潤空間。
牡羊座工作容易陷入混亂，情緒也偏煩躁，還可能因用腦過度而頭疼腦脹；建議下班後多陪伴另一半，並讓大腦適度休息，避免狀態持續惡化。
雙魚座整體運最佳，除了口頭表達與談判能力突出，對業務洽談很有助益，也容易因雄辯滔滔而受異性欣賞；但仍要注意飲食衛生，避免感染病毒。
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