8月3日星座運勢 射手事事順暢 處女戀愛運佳
牡羊座
想生錢就得先省錢。
整體運：★★☆☆☆
對方對於你的緊迫盯人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
感慨頗多的一天。
整體運：★★★☆☆
單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
今天頭腦敏銳，做事理性有原則。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
好奇心會讓你捲入是非之中。
整體運：★★★☆☆
鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
別把事情想得太糟糕。
整體運：★★★★☆
今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。
整體運：★★★☆☆
別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
好運暗藏在細節裡。
整體運：★★★☆☆
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計畫，對日後工作的實施極有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
心情好，做任何事情都順暢。
整體運：★★★★★
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
摩羯座
應對事業人際交往。
整體運：★☆☆☆☆
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
行動時顯得有些吃力。
整體運：★★☆☆☆
徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
能量的累積要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
射手座整體運勢達到5顆星，心情愉快，做事特別順手；感情上與伴侶相處融洽，工作進展順利，財運也表現突出，可說是今天最亮眼的星座。 處女座戀愛運達4顆星，文章指出今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，若再準備小禮物，還能增加對方好感，感情發展更順利。 文章提醒不少星座要留意人際摩擦、花錢失控與工作失誤，例如牡羊需保持距離、獅子要避免投資判斷錯誤、摩羯則要處理職場人際，才能減少麻煩。
精華 FAQ
射手座整體運勢達到5顆星，心情愉快，做事特別順手；感情上與伴侶相處融洽，工作進展順利，財運也表現突出，可說是今天最亮眼的星座。
處女座戀愛運達4顆星，文章指出今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，若再準備小禮物，還能增加對方好感，感情發展更順利。
文章提醒不少星座要留意人際摩擦、花錢失控與工作失誤，例如牡羊需保持距離、獅子要避免投資判斷錯誤、摩羯則要處理職場人際，才能減少麻煩。
上一則
ROLEX蠔式傳奇
下一則