7月30日星座運勢 巨蟹結識貴人 獅子知人善用
今天各星座運勢如何？巨蟹座人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源…
牡羊座
積極樂觀面對生活。
整體運：★★☆☆☆
銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇。戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策。表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
適當控制脾氣。
整體運：★★★★★
在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能。事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢。偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
雙子座
別輕信他人，多一些自己的主見。
整體運：★★★★☆
盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
今天心情愉快，做事也很順利。
整體運：★★★★☆
與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
整體運：★★★★☆
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
情緒起伏大，內心煩亂。
整體運：★★☆☆☆
表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
守口如瓶可避免惹禍。
整體運：★★★☆☆
說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★★
天蠍座
一門心思放在事業上。
整體運：★★★☆☆
突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足。需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇。金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
好運在半路上，需要耐心等待。
整體運：★★★☆☆
今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華。觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰。投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
情緒易浮躁，注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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巨蟹座在人際關係上得心應手，容易結識貴人並累積人脈；獅子座則憑藉領導與管理能力獲得部屬尊重，工作推進也更順利。 金牛座要避免在伴侶面前脾氣太衝，處女座則因內心煩亂易分心，天秤座更要注意言語場合與玩笑尺度，否則容易惹出爭執或麻煩。 今天多數星座在投資上不宜躁進，因為容易受市場波動或他人影響而失誤；工作上則以耐心、合作與自律為重，先穩住節奏再求表現。
精華 FAQ
巨蟹座在人際關係上得心應手，容易結識貴人並累積人脈；獅子座則憑藉領導與管理能力獲得部屬尊重，工作推進也更順利。
金牛座要避免在伴侶面前脾氣太衝，處女座則因內心煩亂易分心，天秤座更要注意言語場合與玩笑尺度，否則容易惹出爭執或麻煩。
今天多數星座在投資上不宜躁進，因為容易受市場波動或他人影響而失誤；工作上則以耐心、合作與自律為重，先穩住節奏再求表現。
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