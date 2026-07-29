7月29日星座運勢 雙子時來運轉 獅子有偏財運
牡羊座
工作還是在公司完成便好。
整體運：★★☆☆☆
將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收穫。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
整體運：★☆☆☆☆
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，會得到意外驚喜；甜蜜的愛情成為財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
較理智，能理性地處理日常事務。
整體運：★★★☆☆
和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
不要期望太高。
整體運：★★★☆☆
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
好運不斷，做事特別得心應手。
整體運：★★★★★
千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦。工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
簡單實用的方法，有助於提高工作效率。
整體運：★★★☆☆
工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物、一句暖心的話，就能讓情人感動，適當表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才能做出正確判斷。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
今天要有花些小錢的準備。
整體運：★★☆☆☆
換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。
整體運：★★★★☆
愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
整體運：★★★☆☆
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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