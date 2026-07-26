7月26日星座運勢 獅子好運相伴 天蠍桃花運強
牡羊座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
害人之心不可有，防人之心不可無。
整體運：★★★☆☆
今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
愛情切記寧缺勿濫。
整體運：★★★☆☆
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
有機會一展才華，進財機率高。
整體運：★★★★☆
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
今日好運相伴。
整體運：★★★★☆
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
清楚了解自己想要的後再付諸行動。
整體運：★★★☆☆
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
整體運：★★★☆☆
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
桃花運頗強的日子。
整體運：★★★★☆
桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
晚上會有意料之外的事情發生。
整體運：★★★☆☆
先前的計畫有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
別強迫別人，多反省自我。
整體運：★★★☆☆
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
脾氣易暴躁。
整體運：★★★★☆
對方的作為你稍感不如意，都會大肆地指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
整體表現較突出的包含巨蟹座、獅子座、天蠍座、水瓶座與雙魚座，皆有4星左右以上的評價；其中天蠍座愛情運更達5星，雙魚座事業運也特別亮眼。 雙子座要注意破財與貴重物品失竊，金牛座則可能遇到投資項目被眼紅或暗中動手腳；處女座與射手座也不宜盲目投資，摩羯座則不宜把玩牌當成撈錢工具。 文章提醒感情上要坦誠、理性與包容，避免死要面子或把意識強加給他人；若遇到分歧，應適時妥協、道歉與溝通，才能減少爭執並促進關係進展。
精華 FAQ
整體表現較突出的包含巨蟹座、獅子座、天蠍座、水瓶座與雙魚座，皆有4星左右以上的評價；其中天蠍座愛情運更達5星，雙魚座事業運也特別亮眼。
雙子座要注意破財與貴重物品失竊，金牛座則可能遇到投資項目被眼紅或暗中動手腳；處女座與射手座也不宜盲目投資，摩羯座則不宜把玩牌當成撈錢工具。
文章提醒感情上要坦誠、理性與包容，避免死要面子或把意識強加給他人；若遇到分歧，應適時妥協、道歉與溝通，才能減少爭執並促進關係進展。
上一則