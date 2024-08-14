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8月14日星座運勢 金牛想得財要積極工作 水瓶人際關係妥善處理

科技紫微網

牡羊座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫

開運方位：東北方向

金牛座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

事業運：★★★★☆

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：東北方向

雙子座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

財運：★★★★☆

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

財運：★☆☆☆☆

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

獅子座

拓展人脈，擇友而交。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

事業運：★★★☆☆

事業穩定向前，比較適合做規畫，在人際關係上面多下點功夫。

財運：★★★☆☆

有機會從朋友口中獲得商機。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00朝霞紅

開運方位：正北方向

處女座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知欲望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍

開運方位：西北方向

天秤座

對生活挺滿意，顯得信心十足。

整體運：★★☆☆☆

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

愛情運：★★☆☆☆

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

事業運：★★☆☆☆

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！

財運：★★★☆☆

存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

天蠍座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

財運：★★★☆☆

花錢欲望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00脆梅青

開運方位：東北方向

射手座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00深海藍

開運方位：西南方向

摩羯座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：西北方向

水瓶座

心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

整體運：★★★☆☆

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙魚座

總體運勢不賴，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

財運：★★☆☆☆

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00水鑽藍

開運方位：東北方向

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