8月7日星座運勢 獅子股市運佳 射手虛心求教

牡羊座

工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢不錯，適合在變動中求發展。

整體運：★★★★★

今天事業運佳，靈感不斷，對於從事創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入持續穩定增加，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資 上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計畫做好準備。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

快樂應該讓大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡 廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人。工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算 ，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財愈理愈多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

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