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8月1日星座運勢 巨蟹桃花旺盛 牡羊財運頗佳

科技紫微網

牡羊座

愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

工作熱情高亢的一天。

整體運：★★★★★

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

溝通不確實易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計畫進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

打起精神，才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

寬恕曾經傷害過自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

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