我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟還有3原因

7月31日星座運勢 天秤力不從心 摩羯機會頗多

科技紫微網

牡羊座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

遇事多思考，可讓你少碰壁。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒受外界壓力的影響。

整體運：★☆☆☆☆

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

巴奧／兩戰死裡逃生 墨瑞闖網球男雙8強喜極而泣

下一則

Hermès秋冬配件盛宴 輝映巴黎福寶總店

延伸閱讀

7月29日星座運勢 牡羊喜遇伯樂 天秤靈感泉湧

7月29日星座運勢 牡羊喜遇伯樂 天秤靈感泉湧
7月28日星座運勢 金牛愛情順遂 天秤小心透支

7月28日星座運勢 金牛愛情順遂 天秤小心透支
7月27日星座運勢 射手被愛包圍 摩羯財星高照

7月27日星座運勢 射手被愛包圍 摩羯財星高照
7月26日星座運勢 金牛愛情滋潤 獅子投資獲利

7月26日星座運勢 金牛愛情滋潤 獅子投資獲利

熱門新聞

每個血型喜歡得到的稱讚不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）

四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒

2024-07-24 22:35
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

2024-07-23 20:50
一位外國網友分享自家緬因貓成長前後差別。（取材自TikTok＠richiethemainecoon）

世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」

2024-07-23 21:20
響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
沃爾瑪變更結帳收銀台使用政策，尤其是自助結帳，已發紊亂，客戶抱怨不已。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

2024-07-26 19:40
小貓「打架」打輸大貓。（取材自微博）

小貓打不贏又愛告狀 網友被萌翻笑「天生委屈臉」

2024-07-27 21:35

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」