7月17日星座運勢 牡羊財運旺盛 處女順風順水

牡羊座

財運旺盛，情場走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資 者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企畫、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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