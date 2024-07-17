我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

7月17日星座運勢 牡羊財運旺盛 處女順風順水

科技紫微網

牡羊座

財運旺盛，情場走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

應注意生活中的小細節。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企畫、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

延伸閱讀

7月16日星座運勢 雙子有道 天蠍桃花運旺

7月16日星座運勢 雙子有道 天蠍桃花運旺
7月15日星座運勢 天秤財運旺盛 射手天降奇緣

7月15日星座運勢 天秤財運旺盛 射手天降奇緣
7月14日星座運勢 巨蟹嗅到商機 天秤戀情滋長

7月14日星座運勢 巨蟹嗅到商機 天秤戀情滋長
7月13日星座運勢 金牛生活強者 水瓶鍛鍊身體

7月13日星座運勢 金牛生活強者 水瓶鍛鍊身體

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」