7月12日星座運勢 水瓶錢包豐厚 雙子樂善好施

牡羊座 關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座 出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座 花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策畫，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座 衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資 也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座 有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座 不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★☆☆☆☆

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座 錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天蠍座 不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座 只有管理好情緒，才能把握住機會。

整體運：★★☆☆☆

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座 愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座 放寬心，該忘的就忘了吧！

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座 運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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