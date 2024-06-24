我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

好市多這款充電寶賣超好 但會引起火災被召回

6月24日星座運勢 牡羊理性投資 獅子有桃花運

科技紫微網

牡羊座

特別需要冷靜的一天。

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰迴路轉的可能。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙子座

喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感愈來愈重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

低調生活收獲更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

多近貴人，遠離小人。

整體運：★★★☆☆

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

過程很重要，宜細心處理。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

iPhone哪種鬧鐘鈴聲最讓人不舒服？ 最多人抱怨「海邊」

延伸閱讀

6月22日星座運勢 天蠍魅力四射 巨蟹享受戀愛

6月22日星座運勢 天蠍魅力四射 巨蟹享受戀愛
6月21日星座運勢 牡羊愛情事業得意 天秤同事就是貴人

6月21日星座運勢 牡羊愛情事業得意 天秤同事就是貴人
6月20日星座運勢 獅子愛情有斬獲 射手積極向前行

6月20日星座運勢 獅子愛情有斬獲 射手積極向前行
6月19日星座運勢 金牛適合學習 巨蟹冷靜理智

6月19日星座運勢 金牛適合學習 巨蟹冷靜理智

熱門新聞

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
家中有養貓的人，要注意某些適用於人類的用品或香氛，對貓咪是有害的。(取材自unsplash.com/@michaelsum1228)

貓奴注意 獸醫提醒家中常見物 恐讓貓中毒

2024-06-15 23:45
4星座個性懶惰愛拖延。（取材自pexels.com@Acharaporn Kamornboonyarush）

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

2024-06-16 23:45

超人氣

更多 >
理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜