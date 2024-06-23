6月23日星座運勢 金牛有貴人緣 雙魚大膽行動

牡羊座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

做事順心愉快，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

點綴自己點綴生活。

整體運：★★★★☆

求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資 方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

整體運：★★★★★

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧祕。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

財運較突出的一天，好好利用這股順風。

整體運：★★★☆☆

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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