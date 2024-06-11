我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

6月11日星座運勢 金牛好運連連 獅子慎防誘惑

科技紫微網

牡羊座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

把好運發揮到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

與工作夥伴一同進退。

整體運：★★★★☆

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

容易禁不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

遇事別猶豫，需冷靜果敢。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 書店

上一則

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

下一則

超猛亞洲蛇頭魚入侵「沒水也能活」 官員建議斷頭、去除內臟

延伸閱讀

6月9日星座運勢 天蠍心想事成 射手工作順利

6月9日星座運勢 天蠍心想事成 射手工作順利
6月8日星座運勢 巨蟹獲得獎金 天秤有桃花運

6月8日星座運勢 巨蟹獲得獎金 天秤有桃花運
6月7日星座運勢 雙子伸展筋骨舒緩壓力 射手因誤會爭吵

6月7日星座運勢 雙子伸展筋骨舒緩壓力 射手因誤會爭吵
6月6日星座運勢 獅子直覺敏銳 天蠍調節情緒

6月6日星座運勢 獅子直覺敏銳 天蠍調節情緒

熱門新聞

日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
網友買到好市多麵包，大讚好吃。（取材自小紅書）

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

2024-06-03 19:40
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠