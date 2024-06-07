6月7日星座運勢 雙子伸展筋骨舒緩壓力 射手因誤會爭吵
牡羊座
EQ減低、智商升高的一天。
整體運：★★★☆☆
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾愈鬧愈大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。
整體運：★★★☆☆
愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。
整體運：★★☆☆☆
如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
平凡也是一種幸福。
整體運：★★★★☆
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
千萬別試圖去改變對方。
整體運：★☆☆☆☆
如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
異地謀生者有不錯的發展機會。
整體運：★★★★★
是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
愛笑者有好人緣。
整體運：★★★★☆
訂單愈接愈多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
拓展人脈，擇友而交。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
在工作上不可放入私情。
整體運：★★★★☆
若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。
整體運：★★☆☆☆
感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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