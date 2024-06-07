我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

6月7日星座運勢 雙子伸展筋骨舒緩壓力 射手因誤會爭吵

科技紫微網

牡羊座

EQ減低、智商升高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾愈鬧愈大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

千萬別試圖去改變對方。

整體運：★☆☆☆☆

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單愈接愈多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

拓展人脈，擇友而交。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 證券

上一則

就是想賴床 四血型「早晨誰最起不來」排行榜

下一則

蘋果設計大獎表揚14款App和遊戲 新增空間運算類

延伸閱讀

6月4日星座運勢 巨蟹魅力十足 獅子保持清醒

6月4日星座運勢 巨蟹魅力十足 獅子保持清醒
6月3日星座運勢 金牛稍作休息 水瓶好運降臨

6月3日星座運勢 金牛稍作休息 水瓶好運降臨
6月2日星座運勢 射手感情升溫 雙子求職順利

6月2日星座運勢 射手感情升溫 雙子求職順利
6月1日星座運勢 射手獲長輩照顧 雙魚交友機會多

6月1日星座運勢 射手獲長輩照顧 雙魚交友機會多

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

2024-05-30 19:40
小狗型態特殊。（取材自微博）

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

2024-05-31 21:50

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初