我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

5月22日星座運勢 金牛夫妻溝通困難 巨蟹桃花運挺不錯

科技紫微網

牡羊座

無奈與追求共存，思想在爭論。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

睡眠品質影響生活品質。

整體運：★★★☆☆

操心太重，夜晚的睡眠品質較差，白天覺得頭很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

行動前應三思。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計畫為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

有化敵為友的能力。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有計畫就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計畫的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

漫步時光花園 MET Gala眾星向自然致敬

延伸閱讀

5月20日星座運勢 獅子防桃色陷阱 射手投資應思考

5月20日星座運勢 獅子防桃色陷阱 射手投資應思考
5月19日星座運勢 獅子有望獲利 水瓶注意衛生

5月19日星座運勢 獅子有望獲利 水瓶注意衛生
5月18日星座運勢 牡羊愛神降臨 巨蟹人氣急升

5月18日星座運勢 牡羊愛神降臨 巨蟹人氣急升
5月17日星座運勢 巨蟹座時來運轉 水瓶易發脾氣

5月17日星座運勢 巨蟹座時來運轉 水瓶易發脾氣

熱門新聞

四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐