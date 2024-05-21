5月21日星座運勢 天蠍好運相伴 摩羯情緒低落

牡羊座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

行動之日，宜好好抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

在創新中發現新機會。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資 方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計畫的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客。公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾。偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規畫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有購物的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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