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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

5月20日星座運勢 獅子防桃色陷阱 射手投資應思考

科技紫微網

牡羊座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

財運旺盛，情場走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，案子完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

忌衝動，留意人情往來。

整體運：★★☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加派對時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

小心謹慎，以為上上之策。

整體運：★★☆☆☆

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

狀態良好，宜好好保持。

整體運：★★★★☆

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

過程很重要，宜細心處理。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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