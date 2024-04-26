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哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

4月26日星座運勢 天秤充滿幹勁 雙魚感情脆弱

科技紫微網

牡羊座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天心情春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

今天會顯得固執己見。

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新機會；學生族今天得失心太重，不易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得能產生效果，自己的經驗、心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不要把黑鍋往他人身上推。

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

內心充實，心情也就愉快了。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，惺惺相惜的感覺讓彼此體會出異樣的滋味。工作與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項任務。財運表現一般，今天可多關注財經新聞，有助於提升判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上忌諱與同事開一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。心緒似乎沒有放在這工作方面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

雙魚座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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