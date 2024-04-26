4月26日星座運勢 天秤充滿幹勁 雙魚感情脆弱
牡羊座
微笑將是你的招牌。
整體運：★★★★☆
今天心情春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
今天會顯得固執己見。
整體運：★★★☆☆
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新機會；學生族今天得失心太重，不易有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
思考讓你更加理智。
整體運：★★★☆☆
遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得能產生效果，自己的經驗、心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
不要把黑鍋往他人身上推。
整體運：★★☆☆☆
今天的幸運色會幫大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
內心充實，心情也就愉快了。
整體運：★★★★☆
今天會碰到志趣相投的異性，惺惺相惜的感覺讓彼此體會出異樣的滋味。工作與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項任務。財運表現一般，今天可多關注財經新聞，有助於提升判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
思維活躍，文采不錯，有創意。
整體運：★★★☆☆
工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢喜歡的東西，取悅自己。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
財運低落的一天，要小心散財。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上忌諱與同事開一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
愛情是兩個人的功課。
整體運：★☆☆☆☆
掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。
整體運：★★☆☆☆
今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。心緒似乎沒有放在這工作方面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
收穫豐厚。
整體運：★★★★★
正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
雙魚座
感情較脆弱，容易受到傷害。
整體運：★★★☆☆
今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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