4月24日星座運勢 雙子小心破財 摩羯愛情運佳

牡羊座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資 熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規畫錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

與人合作會產生意見分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

整體運：★★☆☆☆

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

運勢頗佳。

整體運：★★★★☆

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館 補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

計畫趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的欲望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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