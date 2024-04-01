我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

4月1日星座運勢 金牛好運降臨 獅子感情甜蜜

科技紫微網

牡羊座

自我意識強烈，聽不進人勸。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

溝通的日子，適合進行心靈交流。

整體運：★★★★★

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

粗心大意的一面突顯，失誤較多。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

運氣棒棒的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

「哥吉拉大戰金剛2」首映 奪北美票房冠軍

延伸閱讀

3月30日星座運勢 金牛意外之喜 處女感受親情

3月30日星座運勢 金牛意外之喜 處女感受親情
3月29日星座運勢 天秤多點耐心 摩羯桃花運旺

3月29日星座運勢 天秤多點耐心 摩羯桃花運旺
3月28日星座運勢 摩羯工作順利 牡羊心情開朗

3月28日星座運勢 摩羯工作順利 牡羊心情開朗
3月27日星座運勢 天秤注意言行 射手保持勤奮

3月27日星座運勢 天秤注意言行 射手保持勤奮

熱門新聞

3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
空服員透露，機上有些地方可能會進行清理，但永遠不會「清潔」；示意圖。（取材自pexels.com@Rafael Rodrigues）

機艙最髒地方就在你前方 空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

2024-03-25 00:53
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
放屁是正常生理過程，雖難免尷尬，但本身不是壞事。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

2024-03-26 20:20

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半