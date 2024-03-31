我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

3月31日星座運勢 金牛小心花費 水瓶桃花運佳

科技紫微網

牡羊座

喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

整體運：★★★★★

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計畫者慎之。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計畫就趕快行動吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

桃花運頗強的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣分是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 預算

上一則

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

下一則

孫藝真公開和玄彬絕美結婚照 甜賀「結婚兩周年」

延伸閱讀

3月29日星座運勢 天秤多點耐心 摩羯桃花運旺

3月29日星座運勢 天秤多點耐心 摩羯桃花運旺
3月28日星座運勢 摩羯工作順利 牡羊心情開朗

3月28日星座運勢 摩羯工作順利 牡羊心情開朗
3月27日星座運勢 天秤注意言行 射手保持勤奮

3月27日星座運勢 天秤注意言行 射手保持勤奮
3月26日星座運勢 金牛大膽嘗試 雙魚謹慎消費

3月26日星座運勢 金牛大膽嘗試 雙魚謹慎消費

熱門新聞

3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10
四星座從三月底開始可以擺脫黑暗，有如闇夜中照進一道亮光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

2024-03-28 23:20
三星座在4月份上旬會「雙喜臨門」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Anh Ha Nguyen）

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

2024-03-23 00:23
空服員透露，機上有些地方可能會進行清理，但永遠不會「清潔」；示意圖。（取材自pexels.com@Rafael Rodrigues）

機艙最髒地方就在你前方 空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

2024-03-25 00:53
放屁是正常生理過程，雖難免尷尬，但本身不是壞事。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

2024-03-26 20:20

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護