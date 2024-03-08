3月8日星座運勢 雙子過於強勢 金牛諸事不順

牡羊座 不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資 契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座 今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座 過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座 容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座 展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座 珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座 稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座 感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座 盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座 很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座 對待身邊的人應真心。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座 普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





