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3月7日星座運勢 射手相親大吉 水瓶事事順遂

科技紫微網

牡羊座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

自己動手，豐衣足食。

整體運：★★★★★

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

人緣優，易得助力。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

把握好說話尺度，以免得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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