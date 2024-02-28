我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

2月28日星座運勢 處女小心破財 水瓶愛情升溫

科技紫微網

牡羊座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙子座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

運勢走俏，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

感覺壓力很大。

整體運：★★☆☆☆

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

越有挑戰，越能激起你的興趣。

整體運：★★★★★

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

休息室「偷拍大谷翔平」無悔意 韓媒被道奇隊下無限期封殺令

下一則

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

延伸閱讀

2月27日星座運勢 雙子運勢旺盛 獅子防範小人

2月27日星座運勢 雙子運勢旺盛 獅子防範小人
2月26日星座運勢 獅子競爭力強 射手桃花極旺

2月26日星座運勢 獅子競爭力強 射手桃花極旺
2月25日星座運勢 處女忠言逆耳 雙魚對人熱情

2月25日星座運勢 處女忠言逆耳 雙魚對人熱情
2月24日星座運勢 天秤主動出擊 水瓶適宜休息

2月24日星座運勢 天秤主動出擊 水瓶適宜休息

熱門新聞

示意圖。(路透)

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

2024-02-23 18:07
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1000美元，如今價值逾278萬美元。（路透）

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

2024-02-21 20:12
發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
三生肖下個月財運爆發。（路透）

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

2024-02-24 19:08
一名男子三年前入住法拍屋，某天換燈泡時發現天花板掉出6200萬人民幣的現金，相當震驚。示意圖，非新聞當事人。（Unsplash／Henry & Co.）

他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」

2024-02-21 18:58
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

2024-02-26 19:25

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚