2月24日星座運勢 天秤主動出擊 水瓶適宜休息
牡羊座
人脈的暢通能帶給你好運氣。
整體運：★★★★☆
多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
人際關係帶來了好的回報。
整體運：★★★★★
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
人緣佳，人情往來頻繁。
整體運：★★★★★
戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
與其試圖改變，還不如保持現狀。
整體運：★★★★☆
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
快樂的一天，適合與人分享。
整體運：★★★★★
有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
不利金錢交易，遠離金錢遊戲。
整體運：★★★☆☆
舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
悠閒自在的一天，有機會大飽口福。
整體運：★★★★★
很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
與人交往能夠和睦相處。
整體運：★★★★☆
你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
整體運：★★★☆☆
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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