2月6日星座運勢 天蠍貴人相助 射手注意健康

牡羊座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★☆

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤 豐厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

應把壓力轉化為動力。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計畫。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資 策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

處女座

總體運勢不賴，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館 碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





