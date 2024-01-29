12月29日星座運勢 獅子忌墨守成規 天秤親友是福星
牡羊座
留點時間經營感情。
整體運：★★☆☆☆
自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
忽冷忽熱地對待感情很不利。
整體運：★★☆☆☆
要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
多外出走走，是讓今天幸運的重點。
整體運：★★★★☆
感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
理財切忌墨守成規。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★☆
處女座
易有與眾不同的表現。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
身邊的親友會是你的福星。
整體運：★★★★★
別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
退一步海闊天空。
整體運：★☆☆☆☆
和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
有苦有樂的一天。
整體運：★★★★☆
今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
運勢旺盛，諸事順利的一天。
整體運：★★★★☆
適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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