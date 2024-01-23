我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

1月23日星座運勢 獅子財運強悍 天秤靈感不斷

科技紫微網

牡羊座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★★

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計畫；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

處女座

今天適宜學習，提高自身的素養。

整體運：★★☆☆☆

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

今天適合行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 冰河

上一則

影／瑞絲薇斯朋挖雪做挫冰挨批不衛生 加碼爆幼時都喝自來水

延伸閱讀

1月21日星座運勢 巨蟹有偏財運 射手異性緣佳

1月21日星座運勢 巨蟹有偏財運 射手異性緣佳
1月20日星座運勢 雙子收買人心 水瓶貴人引薦

1月20日星座運勢 雙子收買人心 水瓶貴人引薦
1月19日星座運勢 雙子虛心請教 天秤堤防吹捧

1月19日星座運勢 雙子虛心請教 天秤堤防吹捧
1月18日星座運勢 牡羊財運旺盛 摩羯容易中獎

1月18日星座運勢 牡羊財運旺盛 摩羯容易中獎

熱門新聞

蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14
「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
（圖／健康醫療網提供）

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

2024-01-17 00:00
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
屬馬的人春節前有意外財富。（本報資料照片）

春節前3生肖鴻運當頭：屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

2024-01-19 21:54

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警