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金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

1月11日星座運勢 天秤靈感不斷 水瓶好運降臨

科技紫微網

牡羊座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

感覺有些無力。

整體運：★☆☆☆☆

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

給自己今後的發展認真做個規畫。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

水瓶座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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