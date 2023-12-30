12月30日星座運勢 天蠍求職遇伯樂 雙魚正偏財都旺

今天各星座運勢如何？天蠍座今天求職運佳，有機會在休閒中遇到伯樂；雙魚座財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯…

牡羊座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵。財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店 ，點杯咖啡 ，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在戶外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本，或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

藉助外力推動，才更能把握好愛情。

整體運：★★★★☆

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

別錯過來自異性的助力。

整體運：★★★☆☆

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

整體運：★★★★☆

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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