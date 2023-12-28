12月28日星座運勢 巨蟹工作成效佳 天蠍愛情幸運日

牡羊座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資 機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

多留意細節方面的問題。

整體運：★☆☆☆☆

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

朋友宜多交卻不宜濫交。

整體運：★★☆☆☆

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

性情開朗者會是你的事業貴人。

整體運：★★★★★

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

領悟力強，學習、看書效果都不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

放輕鬆，別給自己太大的包袱。

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書店 、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

減少人際交往，可避免衝突。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





