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12月9日星座運勢 金牛心想事成 天秤桃花旺盛

科技紫微網

牡羊座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

整體運：★★★☆☆

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神祕禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

愛拚才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感嘆時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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