12月6日星座運勢 雙子財運不佳 處女愛情運弱
牡羊座
運勢較差，需從積極面看待事情。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
好心情會讓你想要好好款待自己。
整體運：★★★★☆
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，紓解工作壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
愛情並非一昧的妥協和退讓。
整體運：★★★☆☆
另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
為了別人的事而辛苦奔波。
整體運：★☆☆☆☆
要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
精神不振，易感疲憊，注意調整作息。
整體運：★★☆☆☆
情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
很有志氣，不服輸的一天。
整體運：★★★☆☆
想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
感覺壓力很大。
整體運：★★☆☆☆
感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
安心顧好自己，不要東想西想。
整體運：★★★★☆
不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
理性判斷，別過分相信直覺。
整體運：★★★☆☆
今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
心境平和。
整體運：★★★★★
內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
受他人影響，愛情顯得較被動。
整體運：★★★☆☆
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
不妨把派對當成結識朋友的好機會。
整體運：★★★★☆
單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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