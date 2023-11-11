11月11日星座運勢 牡羊進財有望 獅子受人歡迎
牡羊座
有機會一展才華，進財機率高。
整體運：★★★★☆
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
一切都往好的方向發展。
整體運：★★★★☆
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。
整體運：★★★☆☆
今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。
整體運：★★★☆☆
今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
受人歡迎，聚會頗多的一天。
整體運：★★★★☆
交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
處女座
看起來神清氣爽精神好，易有收穫。
整體運：★★★★★
女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
放鬆休閒的好日子。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
朋友亦有好有壞。
整體運：★★★★☆
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
各方面的收穫讓你的心得到滿足。
整體運：★★★★☆
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
心情像花一樣盛開的一天。
整體運：★★★☆☆
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
愛情平順，心花怒放。
整體運：★★★★★
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
脾氣易暴躁。
整體運：★★★★☆
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
1天百震、地面升9公分…冰島火山恐爆發 藍湖溫泉關閉
下一則
FB留言