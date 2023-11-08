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11月8日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯易犯小人

科技紫微網

牡羊座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計畫，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

好事連連。

整體運：★★★★★

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣分都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

多近貴人，遠離小人。

整體運：★★★☆☆

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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