10月29日星座運勢 獅子發揮魅力 水瓶春風得意

今天各星座運勢如何？單身的天蠍座今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期。

牡羊座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資 可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

成由節儉破由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松 一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

懂得如何發揮個人魅力。

整體運：★★★☆☆

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天周遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

賺多少不重要，留多少才重要。

整體運：★★★★☆

今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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