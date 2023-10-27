我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

10月27日星座運勢 天秤喜事連連 水瓶做好自己

科技紫微網

今天各星座運勢如何？天秤座愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛，前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。

牡羊座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

飲水不忘掘井人。

整體運：★★★★☆

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收穫，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

兩人對同一件事沒有默契。

整體運：★★★★☆

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體痠痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身 面試

上一則

埃及、英國名嘴PK以哈衝突 他嘲諷得他結巴 影片瘋傳

下一則

蘋果Apple Watch遭ITC認定侵權 聖誕節恐遭禁止輸入美國

延伸閱讀

10月25日星座運勢 雙子得貴人助力 水瓶事業運良好

10月25日星座運勢 雙子得貴人助力 水瓶事業運良好
10月24日星座運勢 獅子桃花齊放 雙魚切忌衝動

10月24日星座運勢 獅子桃花齊放 雙魚切忌衝動
10月23日星座運勢 天秤控制情緒 射手相當順遂

10月23日星座運勢 天秤控制情緒 射手相當順遂
10月22日星座運勢 摩羯運勢較強 雙魚戀愛運佳

10月22日星座運勢 摩羯運勢較強 雙魚戀愛運佳

熱門新聞

浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

2023-10-21 20:40
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
這四生肖天生具有領導命，能在未來累積財富、迎向成功。(示意圖／ingimage)

4生肖天生具「領導命」 屬蛇當老闆、這生肖適合走政治

2023-10-23 23:58

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕