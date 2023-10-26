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10月26日星座運勢 巨蟹易得外力援助 摩羯正面思考捎好運

科技紫微網

今天各星座運勢如何？巨蟹座經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助；與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待…

牡羊座

越分享，越快樂。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

諸事不順，低調行事。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規畫，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

易得外力援助。

整體運：★★★☆☆

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

事物都有美好的開始。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

管理好情緒很重要。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★☆

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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