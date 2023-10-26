10月26日星座運勢 巨蟹易得外力援助 摩羯正面思考捎好運
今天各星座運勢如何？巨蟹座經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助；與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待…
牡羊座
越分享，越快樂。
整體運：★☆☆☆☆
今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
諸事不順，低調行事。
整體運：★★☆☆☆
事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規畫，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
有好面子的傾向，錢財易有損失。
整體運：★★★☆☆
桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
易得外力援助。
整體運：★★★☆☆
特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
工作快樂，但是財運不樂觀。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
事物都有美好的開始。
整體運：★★★★☆
愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
管理好情緒很重要。
整體運：★★☆☆☆
精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
整體運：★★★☆☆
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
經營愛情需要智慧。
整體運：★★★★★
已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
正面思考可帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
整體運：★★★★☆
今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
雙魚座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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