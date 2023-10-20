10月20日星座運勢 雙子桃花旺盛 射手備受賞識

牡羊座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

浪漫只屬於有準備的人。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

得到的暗示，頗為受用。

整體運：★☆☆☆☆

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

情緒亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資 時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆





