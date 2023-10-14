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10月14日星座運勢 雙子有桃花運 獅子財不露白

科技紫微網

牡羊座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

尊重他人也是尊重自己。

整體運：★★★☆☆

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

愛情切記寧缺勿濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆



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