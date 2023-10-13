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10月13日星座運勢 巨蟹貴人相助 天蠍靈感不斷

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牡羊座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天的溝通力顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

今天適合行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

事情的輕重緩急，把握得恰到好處。

整體運：★★★★★

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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