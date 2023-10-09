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10月9日星座運勢 金牛勿信讒言 巨蟹偏財運佳

科技紫微網

牡羊座

不要只把承諾掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

整體運：★★☆☆☆

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

巨蟹座

能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★☆

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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