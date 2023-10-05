10月5日星座運勢 牡羊考運奇佳 水瓶平安順利

牡羊座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資 上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

連身邊的人都被你的好心情所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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