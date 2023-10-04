10月4日星座運勢 處女靈感湧現 射手氣勢如虹
牡羊座
今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。
整體運：★★★☆☆
雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神祕；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計畫現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
雙子座
不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。
整體運：★☆☆☆☆
今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
失去的，不一定是最珍貴的。
整體運：★★★☆☆
失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
注意生活中的優勢互補。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
靈感湧現，有機會發揮策畫、組織能力。
整體運：★★★★☆
有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。
整體運：★★★☆☆
做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小祕訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
感受到阻力，有點力不從心。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。
整體運：★★★★★
有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
摩羯座
積極主動能提高辦事的效率。
整體運：★★★☆☆
工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姊妹之間，今天易因錢財而產生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
事業、愛情皆豐收。
整體運：★★★★☆
有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
雙魚座
心神安靜，不被外物所打擾。
整體運：★★☆☆☆
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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